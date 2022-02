Fußball-Regionalliga : Der zweikampfstarke Dauerbrenner

Ole Päffgen – hier im Vorwärtsgang – ist auf der rechten Abwehrseite des SV Straelen gesetzt. Foto: Heinz Spütz

Straelen Der Düsseldorfer Ole Päffgen gehört seit drei Jahren zu den festen Größen des SV Straelen. Ausgerechnet bei Fortuna II muss das Team versuchen, ohne den Rechtsverteidiger die Negativserie zu beenden.

Wenn am Samstag der SV Straelen am Flinger Broich im traditionsreichen Paul-Janes-Stadion auf die U 23-Auswahl des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf trifft, muss Ole Päffgen zuschauen. Der junge Mann sitzt auf der Tribüne seine fünfte Gelbe Karte ab. Und wem hat er diese Gelbsperre zu verdanken? Kettenraucher Walter Frosch, der als Spieler des FC St. Pauli in der Zweitliga-Saison 1976/77 18 Gelbe Karten kassierte. Kurz danach führte der DFB die automatische Spielsperre nach vier, inzwischen fünf gelben Karten ein.

„Dass ich gerade dieses Spiel verpasse, tut doppelt weh“, sagt der Rechtsverteidiger. „Zum einen bin ich Düsseldorfer und habe schon als Jugendlicher genau in diesem Stadion gespielt. Zum anderen befinden wir uns in einer schwierigen Lage. Leider kann ich der Mannschaft nicht helfen.“

Info Gelbsperre: Jiha Yoo und Päffgen auf der Tribüne Ausgangslage Die spielstarke U 23-Auswahl von Fortuna Düsseldorf machte zuletzt mit einem 3:0 bei Borussia Mönchengladbach II auf sich aufmerksam und ist auf dem Papier leicht favorisiert. Auf der anderen Seite ist der SV Straelen unbedingt gewillt, der langen Negativserie ein Ende zu setzen. Das Hinspiel endete 1:1. Trainerstimme „Wir müssen von der ersten Minute an hellwach sein und bis zum Abpfiff auch bleiben, wenn wir endlich mal wieder erfolgreich sein wollen. Wegen der beiden Gelbsperren muss ich in der Abwehr improvisieren. Da werde ich mir noch was einfallen lassen“, sagt Thomas Gerstner. Personal Innenverteidiger Jiha Yoo und Rechtsverteidiger Ole Päffgen haben beim 0:2 gegen Fortuna Köln jeweils die fünfte Gelbe Karte gesehen. Das Comeback von Tobias Peitz und Arlind Shoshi steht bevor.

Bekanntlich hat der SV Straelen sechs Spiele in Folge nicht mehr gewinnen können und in diesem Zeitraum keinen einzigen Treffer erzielt. Ein Patentrezept, das die Grün-Gelben endlich wieder in die Erfolgsspur zurückkehren lässt, kann der Student für Sportmanagement auch nicht liefern. Aber zumindest Ansätze: „Gegen Düsseldorf müssen wir uns ganz einfach den Sieg erzwingen. Und zwar von der ersten Minute an. Mehr wollen, mehr laufen, in alles reinwerfen. In der ersten Halbzeit am vorigen Samstag gegen Fortuna Köln sind wir doch mehr oder weniger vorgeführt worden. Warum habe ich denn die gelbe Karte nach einer halben Stunde bekommen? Klar bin ich da zu heftig zum Kopfball gegangen. Aber ich wollte damit den anderen ein Zeichen setzen, endlich mal den Kampf anzunehmen. In der zweiten Halbzeit haben wir bewiesen, dass wir anders spielen können. Ich hoffe, dass die Mannschaft eine entsprechende Reaktion zeigt.“

Ganz ähnlich formuliert es sein Trainer Thomas Gerstner, der die 0:2-Niederlage gegen Fortuna Köln zum Teil auch auf seine Kappe nahm, weil er zunächst eine vorsichtige Gangart angeordnet hatte. „Wir müssen wieder dahin kommen, wo wir in meinen ersten beiden Spielen gegen Gladbach und Lotte waren. Vielleicht tut uns ein etwas ,wilder Stil‘ mit mehr Risiko ganz gut“, sagt der SVS-Coach.

Ole Päffgen kam in der Saison 19/20 vom Oberligisten Germania Ratingen an die Römerstraße und war eine feste Größe im Team von SVS-Trainerin Inka Grings, die den direkten Wiederaufstieg in die Regionalliga schaffte. Lediglich eine Minute, als er zu Beginn der Nachspielzeit ausgewechselt wurde, verpasste er zu jener Zeit.

Im Kader des Regionalliga-Aufsteigers fand er unter Trainer Benedict Weeks zunächst keine Berücksichtigung und stand in der Winterpause unmittelbar davor, die Brocken hinzuwerfen und den Verein zu verlassen. Geduld und Trainingsfleiß sollten sich schließlich doch noch auszahlen. In den letzten 14 Meisterschaftsspielen und dem Pokal-Endspiel gegen den Wuppertaler SV gehörte er wieder zur Startelf. „Es war keine schöne, aber rückblickend sehr wichtige Zeit für mich. Ich habe ganz neue Erkenntnisse gewonnen und einiges dazugelernt“, sagt der 24-Jährige.

Im Moment ist er an der Römerstraße rundum zufrieden, längst wieder Stammspieler und beackert mit Kelvin Lunga, dem Spaßvogel der Straelener Mannschaft, die rechte Seite. „Ole hat seine Stärken eindeutig, wenn er gegen den Ball spielt“, urteilt sein Trainer. „Das Spiel mit dem Ball kann verbessert werden. Es ist wie beim Schach: Bevor ich einen Zug mache, muss ich mir darüber im Klaren sein, wie der zweite Zug aussieht, wie es weitergeht. So ist es auch im Fußball. Da kann Ole mit dem Ball am Fuß noch besser werden.“

Eine Einschätzung, die der Rechtsverteidiger teilt. Päffgen ist selbstkritisch genug und weiß genau, dass seine Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Der Düsseldorfer zählt übrigens nicht nur deshalb zu den Dauerbrennern im Straelener Trikot, weil er in der laufenden Saison 22 Spiele über die volle Distanz gegangen ist. Inzwischen ist der zuverlässige Verteidiger bereits drei Jahre an der Römerstraße am Ball – gemessen an der Fluktuation im Regionalliga-Kader eine lange Zeit.