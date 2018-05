Tennis: Ohne den Hauch einer Chance

Issum / Veert Tennis-Niederrheinliga: Die Herren 40 von Blau-Weiß Issum verlieren deutlich mit 0:9 bei Rot-Weiß Dinslaken / Veerter Herren 65 unter liegen mit 3:6 gegen den TC Oedt und stehen vor einer schweren Saison.

So auch am ersten Spieltag in Dinslaken. Die Gastgeber traten nahezu mit ihrem bestem Team an und wiesen die Blau-Weißen in ihre Schranken - erwartungsgemäß, wie man zugeben muss. "Dass wir im Aufstiegsjahr das Finale gegen Dinslaken gewinnen konnten, war vor allem der Tatsache zu verdanken, dass unsere Gegner damals nicht vollzählig antreten konnten", erinnert sich Mannschaftsführer Arndt van Huet. Das war diesmal nicht so. Schon in der ersten Runde ging Dinslaken mit 3:0 in Führung. Thomas Hunsmann unterlag, Arndt van Huet verspielte in beiden Sätzen eine knappe Führung und Ludger Rörthmanns musste verletzt aufgeben. Gegner war ein ehemaliger ungarischen Davis-Cup-Spieler. "Wir sind auf extrem starke Dinslakener getroffen", gab van Huet später zu. Die Leistungsstärke bestätigte sich schließlich auch in der zweiten Runde: Mathias Hunsmann traf auf Thorsten Wolff, einen Spieler, den er noch aus Zeiten in der Deutschen Meisterschaft kannte und seit über 20 Jahren nicht gesehen hatte. Die beiden lieferten sich ein sehenswertes Duell, bei dem der Issumer aber letztendlich ebenfalls unterlegen war. Wouter Zoomer, eigentlich eine Bank auf Issumer Seite, traf auf den ehemaligen niederländischen Bundesligaspieler Jasper Stroter. "Ein unglaubliches Niveau", kommentierte van Huet. Jedoch blieb auch hier der Issumer zweiter Sieger. Mario Schlabbers war ebenso chancenlos.