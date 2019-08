Grings-Elf weiterhin ohne Gegentor : SV Straelen siegt deutlich gegen TSV Meerbusch

Straelen Auf Grund einer starken zweiten Halbzeit gewann die Mannschaft von Trainerin Inka Grings beim TSV Meerbusch deutlich mit 4:0. Nach dem Ärger über zu hohe Eintrittspreise für Kinder hat sich der Vereinsvorsitzende Hermann Tecklenburg entschuldigt. Kinder bis 14 Jahren müssen künftig keinen Eintritt mehr bezahlen.

Das von TSV-Trainer Toni Molina bei der Pressekonferenz gezogene Resümee spiegelt in etwa den Spielverlauf wider: „In der ersten Halbzeit hat man keinen Unterschied gesehen und wir hatten zwei Chancen, um in Führung zu gehen, die Straelener eine kurz vor dem Halbzeitpfiff. Zu Beginn der zweiten Halbzeit waren wir 15 Minuten die bessere Mannschaft, Straelen hat gewackelt, aber wir haben unsere Chance zur Führung nicht genutzt. Vielleicht wäre das Spiel dann zu unseren Gunsten ausgegangen. Der Führungstreffer der Straelener war spielentscheidend.“

Zweiter Spieltag in der Oberliga : SV Straelen will gegen Meerbusch nachlegen

Die Bundestrainerin, Martina Voss-Tecklenburg, beschrieb den Führungstreffer durch Adli Lachheb in der 57. Minuten als „Dosenöffner“ zum Erfolg. Nach einer Ecke schien die Situation bereits geklärt zu sein, als der Ball erneut in den gegnerischen Strafraum flog und der Innenverteidiger, mit dem Rücken zum Tor stehend, den Ball irgendwie über die Torlinie mogelte.

Durch das permanente Anrennen der Meerbuscher ergaben sich deutlich mehr Räume für die pfeilschnellen Straelener Stürmer. Ein Beispiel: Shun Terada wird an der Mittelinie angespielt und ist mit dem Ball am Fuß schneller als zwei Meerbuscher Abwehrspieler. Sein blitzsauberes Abspiel verwandelte der mitgelaufene Mizuta zum 3:0. Fünf Minuten vor Spielende lässt der 19- jährige Mizuta seine Gegenspieler wie Slalomstangen aussehen. Sein Schuss springt vom Innenpfosten zurück aufs Feld. Eine Minute später macht er es besser: Unhaltbar schlägt sein Schuss zum 4:0-Endstand ein. „Sollte sich die Nummer 13 von Straelen über zu geringe Einsatzzeiten beim SV Straelen beklagen, darf er gerne im Winter zu uns wechseln. Hier würde er sie bekommen“, sagte Trainer Molina anerkennend über den zweifachen Torschützen.

Bereits am Sonntag um 15 Uhr geht es für den SV Straelen weiter. An der Römerstraße wird die Elf von TuRu Düsseldorf erwartet. Die Landeshauptstädter haben bisher einen Punkt auf ihrem Konto. Die Hausherren gehen, wie in vielen anderen Spielen vermutlich auch, als Favorit in diese Begegnung. Vermutlich wird es wieder ein reines Geduldsspiel werden, denn Inka Grings stellt sich auf eine tiefstehende Düsseldorfer Mannschaft ein, die ihr Heil im schnellen Umschaltspiel suchen wird. Verletzt sei keiner aus der Begegnung gegen den TSV Meerbusch gegangen, ein Ersatztorwart wird ihr vermutlich auch am Wochenende nicht zur Verfügung stehen. Der eigentliche zweite Keeper, Jan Bekkema, hat seine Verletzung am Fuß auskuriert, muss jedoch weiter zuschauen, weil er noch immer keine Spielberechtigung besitzt.