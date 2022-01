Handball : SV Straelen vertraut auf seine Heimstärke

Straelen Oberliga der Frauen: Die Mannschaft um Thomas Floeth möchte im Nachholspiel gegen die HSG Hiesfeld/Aldenrade in die Erfolgsspur zurück.

Im November und Dezember mussten zwei Spiele der Oberliga-Handballerinnen des SV Straelen kurzfristig abgesagt werden. Eins davon wird bereits am morgigen Samstag nachgeholt. Ab 18 Uhr treffen die Grün-Gelben in der Sporthalle am Schulzentrum auf die HSG Hiesfeld/Aldenrade. „Es wird mal wieder Zeit für einen Sieg“, sagt Trainer Thomas Floeth und vertraut darauf, dass sein Team mit neuem Elan ins neue Jahr startet. Vor allem die Leistung bei der jüngsten Niederlage in Gräfrath hat ihm gar nicht gefallen. „In der Abwehr fehlte es am Biss. Und vorne wurde die Verantwortung auf ganz wenige Schultern abgeladen“, sagt Floeth. Dass Zoé Daguhn und Kathrin Janssen 21 der 25 Straelener Treffer erzielten, kam nicht von ungefähr.

Nach drei Auswärtsspielen in Folge ist endlich wieder Heimspielzeit. An der Fontanestraße läuft es für Grün-Gelb in der Meisterschaft bisher ganz gut. Um nicht im grauen Mittelfeld der Liga zu versinken, soll die positive Bilanz gegen Hiesfeld/Aldenrade ausgebaut werden. Die lange Zeit punktlosen Gäste reisen jedoch mit der Empfehlung von drei Siegen aus den vergangenen vier Spielen an. „Außerdem haben sie uns im Pokal geschlagen. Auf die leichte Schulter nehmen wir den Gegner ganz bestimmt nicht“, so Floeth. Sein Team trifft auf eine routinierte Truppe, deren Stärken vor allem in der Defensive inklusive gutem Torhütergespann zu finden sind. „Wir müssen mit höchstem Tempo agieren und dürfen uns dabei nicht allzu viele Fehler erlauben“, nennt Thomas Floeth den Schlüssel zum angepeilten Erfolg.