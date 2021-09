Handball-Kreispokal der Frauen : SV Straelen verliert das Finale um den Handball-Kreispokal

Straelen Die Oberliga-Mannschaft kassiert in eigener Halle eine 20:25-Niederlage gegen die DJK Adler Königshof. Gastgeberinnen verwerfen sieben Siebenmeter.

(terh) Jetzt ist er weg. Der Kreispokal. Drei Jahre befand er sich in den fürsorglichen Händen der Handballerinnen des SV Straelen. Am Dienstagabend wechselte der Pott nach Königshof. Die Adler setzten sich im Finale gegen über weite Strecken pomadig agierende Gastgeberinnen verdient mit 25:20 (13:8) durch. „Wenn man lange Zeit die nötige Einstellung vermissen lässt und sage und schreibe sieben Strafwürfe vergibt, dann kann man sich am Ende nicht beklagen“, sagte SVS-Trainer Thomas Floeth.