Fußball-Oberliga : SV Straelen auf Wiedergutmachungs-Kurs

Straelen Der Fußball-Oberligist trifft am Sonntag, 15 Uhr, auf den ETB Schwarz-Weiss Essen. Trainerin Inka Grings monierte zuletzt die schwache Einstellung ihrer Kicker. So wurde unter der Woche scharf analysiert. Tobias Peitz ist zurück.

Gewissermaßen spricht es für den Fußball-Oberligisten SV Straelen, dass das 2:2-Unentschieden gegen den 1. FC Bocholt am vergangenen Wochenende eine Enttäuschung war. Die Mannschaft von Inka Grings ist daran gewöhnt, zu gewinnen – auch gegen die Spitzenmannschaften der fünfthöchsten deutschen Spielklasse. Die „Schwatten“ brachten den SVS an den Rande einer Niederlage. Doch ein Doppelpack des japanischen Angreifers Kaito Mizuta verhinderte die zweite Saisonniederlage des Spitzenreiters.

So prangerte die Übungsleiterin im Nachgang der Begegnung an, dass es nicht ausreiche, bloß 80 Prozent Einsatz in ein Pflichtspiel zu investieren. Zudem dürfe niemand davon ausgehen, dass der Aufstieg in die Regionalliga, für die der SVS jüngst die Lizenz beantragte (wir berichteten ausführlich) ein Selbstläufer werde. Dafür sei die Spielklasse schlichtweg zu stark besetzt. „Wir haben das Spiel gegen Bocholt unter der Woche sehr deutlich analysiert. Es hilft, den Spielern mit Videomaterial deutlich zu machen, was besser werden muss. Ich bin aber auch sehr froh, dass ich es mit einer äußerst selbstkritischen Mannschaft zu tun habe“, sagt Inka Grings im Gespräch mit unserer Redaktion.