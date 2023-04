Jugendhandball Mädchen des TV Aldekerk kämpfen um die NRW-Meisterschaft

Im ersten Halbfinale bei den Mädchen treffen ab 15.30 Uhr die Mannschaften von Borussia Dortmund und der HSG Marienheide/Müllenbach aufeinander, ehe ab 17.15 Uhr ordentlich Stimmung in der Vogteihalle aufkommen sollte. Das Team des TV Aldekerk spielt dann gegen den VfL Herford und hat als ungeschlagener Nordrheinmeister durchaus auch Chancen auf den Finaleinzug. „Die Freude, das Finale in unserem eigenen Wohnzimmer mit unseren Fans im Rücken ausrichten zu dürfen, ist natürlich riesig. Bei allem sportlichen Ehrgeiz möchten wir dieses tolle Event in eigener Halle auch einfach nur genießen“, sagt ATV-Trainerin Svenja Rottwinkel mit Blick auf die Finalrunde.