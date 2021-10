Fußball-Regionalliga : Pfeilschneller Junge aus dem Fohlenstall

Straelen Noah Holtschoppen war lange für den Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach im Einsatz. Über die Station SV Straelen möchte der Linksverteidiger den Sprung ins Profi-Lager schaffen. Am Samstag geht’s gegen SV Lippstadt.

Der junge Mann ist im Nettetaler Stadtteil Breyell aufgewachsen und lebt dort immer noch. Als sechsjähriger Knirps spielte er zunächst für SuS Schaag und schloss sich ein Jahr später Union Nettetal an. Mit seiner Mannschaft wurde er zu einem Vorspiel nach Mönchengladbach eingeladen. Seine Begabung fiel den Scouts der Borussia auf, die ihn prompt abwarben. In seiner Zeit bei der Borussia entwickelte er sich schnell zu einer festen Größe, durchlief alle Altersklassen und spielte für die U 23-Auswahl zwei Jahre in der Regionalliga.

Das Talent zum Fußballspielen wurde ihm in die Wiege gelegt. Vater Stefan spielte vor rund 30 Jahren zu Glanzzeiten des 1. FC Viersen in der Oberliga Nordrhein. Aber den größten Anteil an seiner sportlichen Laufbahn hat eindeutig die Großmutter, die in der Regel den Fahrdienst zum Borussia-Park übernahm. Der Traum von einer Karriere als Fußball-Profi wurde im B-Junioren-Alter etwas konkreter. Noah Holtschoppen durfte eine Altersklasse überspringen und landete vorzeitig in der von Thomas Flath trainierten U 17-Junioren-Mannschaft der Borussia. Seine Spielfreude, sein Spielverständnis und natürlich seine extreme Schnelligkeit spielten bei der „Beförderung“ eine entscheidende Rolle. „Im Sprinttraining bin ich bei der Borussia zuletzt 3,8 Sekunden auf 30 Meter gelaufen“, sagt Holtschoppen.