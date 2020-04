Handball : Als Trainer kennt man keine Langeweile

Aldekerk Nils Wallrath, Trainer des Regionalligisten TV Aldekerk, hat trotz der spielfreien Zeit viel zu tun. Er macht sich Gedanken über die Leistungen seiner Akteure und mischt auch in Sachen Kaderplanung fleißig mit.

Das letzte Spiel in der Handball-Regionalliga Nordrhein fand für den TV Aldekerk am 7. März statt. Mit einer überragenden Leistung wurde die TSV Bonn mit 37:29 aus der Vogteihalle gefegt ­– danach fand der Höhenflug des ATV ein jähes Ende. Die zuständigen Handball-Verbände setzten wegen der Corona-Pandemie den Spielbetrieb aus. Der Verband Nordrhein brach die Regionalliga-Saison am Freitag offiziell ab. Die Gemeinde Kerken hatte bereits vorher die Vogteihalle gesperrt.