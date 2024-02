Fußball-Niederrheinpokal der Frauen VfR Warbeyen erreicht das Viertelfinale

Schon in der Anfangsphase deutete sich an, dass die Gäste auf dem Rasen das Kommando übernehmen sollten. Nach gerade einmal zehn Minuten nutzte Sophie Schneider eine Unachtsamkeit in der Walbecker Abwehr und brachte den VfR Warbeyen in Führung. Diesen frühen Rückstand steckte der Außenseiter zunächst gut weg. Mit einer umsichtigen Marith Müller-Prießen, die ihre ganze Routine ausspielte, ließ die Defensive der Heimelf zunächst wenig zu. Nach vorne gab’s allerdings keine verwertbaren Bälle, einige Freistöße aus dem Halbfeld brachten die VfR-Abwehr nicht in Verlegenheit.