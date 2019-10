Fußball-Oberliga : Rot-Blaue sehnen die „großen Jungs“ herbei

Kleve Niederrheinpokal, Achtelfinale: SC Kapellen-Erft - 1. FC Kleve (Heute, 20 Uhr). Außenverteidiger Nils Hermsen fällt aus.

Die Oberliga-Mannschaft des 1. FC Kleve hat die 1:3-Niederlage im Lokalderby gegen den SV Straelen vom vergangenen Wochenende verdaut, da ist sich Spielführer Fabio Forster sicher. Zudem erklärt er unserer Redaktion: „Eine Derbyniederlage ist natürlich immer extrem schmerzhaft. Aber es hätte nicht zum 0:3-Rückstand kommen müssen, wir haben es nicht schlecht gemacht, Straelen war nur unglaublich effizient.“ Nun wartet die nächste Herausforderung in Grevenbroich, konkret beim Sport-Club 1911 Kapellen-Erft. Auf den Landesligisten treffen die Rot-Blauen im Achtelfinale des Niederrheinpokals. Ursprünglich hätte die Pokalbegegnung bereits in der vergangenen Woche stattfinden sollen, auf Wunsch des Gastgebers aber war die Partie um eine Woche verschoben worden.

Der Landesligist Kapellen-Erft wiederum ist mit Aufstiegsambitionen in die Spielzeit gestartet und bisher auf Kurs. Aktuell befindet sich die Mannschaft von Trainer Oliver Seibert auf Tabellenplatz drei, zwei Punkte sind es bloß auf einen Aufstiegsrang und sechs auf den Klassenprimus der Spvgg. Sterkrade-Nord. Und dennoch: Zuletzt lief es wenig erfolgreich in Grevenbroich. Vor zwei Wochen nämlich setzte es eine 2:4-Niederlage gegen Teutonia St. Tönis, zuletzt folgte gar ein 3:5 gegen das abgeschlagene Schlusslicht aus Krefeld-Fischeln. Defensiv also plagen den Sport-Club größte Sorgen. Solche hat FC-Trainer Umut Akpinar auch mit Blick auf seine personelle Situation: Nicht nur, dass Andre Trienenjost sowie die langzeitverletzten Sebastian Santana und Abdullo Saidov weiterhin passen müssen. Bei der Auwärtsbegegnung in Straelen fiel auch Linksverteidiger Nils Hermsen so unglücklich, dass er gleich mehrere Tage im Krankenhaus weilen musste und ob einer Schulterverletzung wochenlang ausfällt. Für ihn dürfte nun der gelernte Innenverteidiger Leslie Rume auflaufen, der bereits am vergangenen Sonntag im Spiel gegen den SV für Hermsen eingewechselt wurde.