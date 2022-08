Sommerturnier beim RFV Straelen : Nicole van de Kamp gewinnt S-Springen

Tobias Thoenes vom RV von Bredow Keppeln erreichte mit Buster Moon im Springen Klasse M** den achten Rang. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Trotz der Hitze zeigen die Teilnehmer in den mehr als 30 Prüfungen gute Leistungen. Auch der Nachwuchs überzeugt bei der gelungenen Veranstaltung.

Von Stephan Derks

Der Name war Programm. Die Vorsitzende Michaela Teeuwen und die vielen Helfer des Ausrichters Reit- und Fahrverein Straelen hatten sicherlich nicht damit gerechnet, dass die mehr als 30 Prüfungen beim Sommerturnier an allen Tagen von derart schweißtreibenden Temperaturen begleitet werden würden. Schon früh hatte Andrè Kolmann, Chef der Turnierrichter, die sogenannte Marscherleichterung erteilt, was das Reiten ohne vorgeschriebenes Jackett erlaubt. Das nahmen die Reiter ebenso dankbar an wie die Pferde den Eimer Wasser nach den erbrachten Leistungen.

Und die waren trotz der Hitze mehr als akzeptabel. So ritt Tobias Thoenes (Keppeln) mit Lusina HX in der Springpferdeprüfung der Klasse M passend an die von Georg Broeckmann und Dirk Schwarz erstellten Hindernisse heran, die sehr gut überwunden wurden. Die Richter Elisabeth Zeitz und Heiner Messing belohnten das mit einer Wertnote von 8.70 – das bedeutete Platz eins. Thoenes kam zudem mit dem Hengst Kalyana Dreams Z (8.60) auf Rang zwei.

Unterdessen holte sich Katja Berlage vom RFV Schaag in der Reithalle mit Brisbane (7.60) die Goldschleife in der Dressurpferdeprüfung auf L-Niveau, wobei der Wallach ruhig und aufmerksam die Prüfung absolvierte. Jamie van Egdom (Asperden-Kessel) siegte mit ihrer in den Niederlanden gezogenen Stute Dancing Soulmate (7.80) am zweiten Turniertag in der Dressur M, dem sportlichen Höhepunkt im Viereck. Sie führte die mehr als 20 auswendig zu reitenden Lektionen zur Zufriedenheit der Richter Elisabeth Zeitz und Bodo Maiwurm aus.

Auch der Nachwuchs bewies, dass er sich ausbildungstechnisch auf dem richtigen Weg befindet. So unter anderem in der Dressurprüfung E, die von der Gahlenerin Ambritt Wiersch mit Diamond`s Queen (8.00) vor Leni Teeuwen (Plankenhof) mit Lissroe Leo (7.80) gewonnen wurde. Im Führzügelwettbewerb herrschte Riesenfreude bei Luisa Eerden (Asperden-Kessel), als ihrem Pony A kind of magic (8.00) die Goldschleife an die Trense geheftet wurde. Freudestrahlend führte sie die Ehrenrunde vor Lokalmatadorin Anna Hüpen mit Revel Raab (7.80) an.

Richtig spannend wurde es erneut auf dem Springplatz zum Ende des Turniers. In der Springprüfung Klasse M** setzte sich die für Lobberich startende Daniela Winkels mit Petit Bonbon (0 Fehler/57,64 Sekunden) gegen die Konkurrenz durch. Absoluter Höhepunkt war das Springen Klasse S* mit Siegerrunde, für das Broekmann und Schwarz die Hindernisse auf 1,40 Meter erhöht hatten. Die Zuschauer fieberten bei der Prüfung mit und geizten nicht mit Beifall für die Leistungen der Starter. Schlussendlich war es Nicole van de Kamp (Asperden-Kessel), die im Sattel von Carmina Z vor dem Kranenburger Lukas Wilmsen-Himmes (Cadans) erfolgreich war.