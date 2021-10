Motorsport : Nico Nünninghoff ist NRW-Meister im Auto-Slalom

Kerken Der 18-jährige Kerkener bereitet sich ab sofort auf den Bundes-Endlauf vor, der Anfang November auf dem Nürburgring ausgetragen wird.

In Neuss traf sich der junge Kerkener jetzt mit den 49 schnellsten Fahrern aus ganz Nordrhein-Westfalen zum Endlauf um den NRW-Titel. In den Trainingsläufen hielt sich Nünninghoff noch bedeckt und landete mit seinen Zeiten gerade einmal auf Rang 29. Doch in den folgenden drei Wertungsläufen packte Nico Nünninghoff wieder einmal sein ganzes fahrerisches Können aus.

„Er hat in allen Rennen Top-Zeiten erzielt und sich keine Fehler geleistet“, sagte Vater Marko Nünninghoff. Damit war dem 18-Jährigen auch die NRW-Meisterschaft nicht mehr zu nehmen. Ab sofort bereitet sich Nico Nünninghoff auf den Bundes-Endlauf vor, der am 7. und 8. November auf dem Nürburg­ring ausgetragen wird. Auch seine 17-jährige Schwester Nina Nünninghoff kann auf eine erfolgreiche Motorsport-Saison zurückblicken. In der Gesamtwertung der Nordrhein-Titelkämpfe erreichte sie Platz sechs und qualifizierte sich ebenfalls für die NRW-Meisterschaft in Neuss.