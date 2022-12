Fußball-Landesliga Abenteurer sorgen für Überraschungen

Info

Der Torjäger In der vergangenen Saison steuerte Igor Puschenkow acht Treffer in 24 Spielen zum Aufstieg bei. Auf diese Zahl kommt der Mittelstürmer, der vor fünfeinhalb Jahren von Viktoria Winnekendonk kam, in seiner ersten Landesliga-Spielzeit bereits nach zwölf Einsätzen.



Heimstärke Die Sportfreunde Broek­huysen haben 16 ihrer bislang 18 Punkte auf der heimischen Anlage „Op den Bökel“ gesammelt und belegen damit in der inoffiziellen Heimtabelle Platz drei.



Der Rückkehrer Wenn es in der Landesliga Ende Februar wieder ernst wird, hat Marcel Thyssen mit den Volleyballern des Kevelaerer SV die Meisterschaft in der Verbandsliga und damit den Aufstieg in die Oberliga wahrscheinlich schon in der Tasche. Der KSV-Zuspieler wird dann wieder auf dem Fußballplatz das Heft in die Hand nehmen.



Die Testspiele Sonntag, 22. Januar: VfR Fischeln – Sportfreunde Broek­huysen (16 Uhr), Sonntag, 29. Januar: SFB – TSV Weeze (12.30 Uhr), Samstag, 4. Februar: SFB – Viktoria Goch (13 Uhr), Samstag, 11. Februar: VSF Amern – SFB (16 Uhr), Dienstag, 14. Februar: SFB – A-Jugend TSV Meerbusch (19.30 Uhr), Freitag, 17. Februar: SFB – TuS Xanten (19.30 Uhr).



So geht’s weiter Am Sonntag, 26. Februar, steht das Duell beim Kreisrivalen SV Hönnepel-Niedermörmter auf dem Programm. Das erste Heimspiel im neuen Jahr findet am Sonntag, 5. März, statt. Gegner ist der PSV Wesel.