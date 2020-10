Fußball : Patrick Znak und Marcel Kempkes übernehmen den Kevelaerer SV

Kevelaer Der ambitionierte Fußball-A-Ligist aus der Marienstadt ist auf der Suche nach einem neuen Trainer-Duo in den eigenen Reihen fündig geworden.

„Nach vielen Gesprächen hat der Fußballvorstand ein neues Trainerteam gefunden. Patrick, selbst Spieler unserer ersten Mannschaft, und Marcel, der schon als Trainer in der Verantwortung steht, stellen sich der Herausforderung. Wir sind der Meinung, dass die beiden unserer jungen Mannschaft weiterhelfen werden“, heißt es in der offiziellen Mitteilung des Kevelaerer SV.

Der 31-jährige Patrik Znak wechselte zur Saison 2019/2020 in die Marienstadt, nachdem er zuvor zwei Jahre für die Reserve des 1. FC Kleve in der Bezirksliga gespielt hatte. Zuvor war er unter anderen in Labbeck/Uedemerbruch, bei Viktoria Goch, für den SV Straelen und die SV Hönnepel-Niedermörmter in Bezirks- und Landesliga im Einsatz. Marcel Kempkes bringt Erfahrungen als Trainer der KSV-Reserve mit und war in der laufenden Saison als Assistent von Sandro Scuderi beim Frauen-Regionalligisten VfR Warbeyen im Einsatz. „Ich bin dem VfR sehr dankbar, dass er mir spontan die Möglichkeit gegeben hat, als Trainer bei einem anderen Verein mehr Verantwortung übernehmen zu können“, sagt Kempkes, der beruflich als Pädagogischer Leiter beim Sportbildungswerk Kleve tätig ist. Dabei dürfte sicherlich auch die Tatsache geholfen haben, dass Scuderi gleichzeitig Sportlicher Leiter der Fußballabteilung der Blau-Gelben ist.