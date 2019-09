Erfolgreiches Team von GW Geldern : Gelderns neue Federers

Das neue Tennis-Team von GW Geldern (v.l.): Vincent Vervoorst. Tobias Thomas, Sebastian Thomas, Lasse Kohl, Philip Schlebusch (Trainer), Frank Stenmans, Daniel Voß, Pascal Bergemann und Gianluca Antoniazzi. Es fehlen: Tim Appel, Christian Dufhaus, Peter Schlebusch und Philipp Elspaß. Foto: Adrian Terhorst

Im Winter 2018 kamen ein paar Freunde auf die Idee, mit dem Tennisspielen anzufangen. Also gründeten sie beim Verein Grün-Weiß Geldern eine Mannschaft. Ihre Bilanz nach der ersten Sommer-Saison: der Aufstieg.

„Zurück zur Mitte, mehr Körperspannung, Vorhand-Ball, Rückhand-Ball, und jetzt nochmal ein Vorhand-Ball.“ Philip Schlebusch ist voll in seinem Element an diesem Donnerstagabend. Denn das Tennis-Training an den Plätzen an der Bleiche in Geldern ist gerade in vollem Gange. Schlebuschs Aufgabe: Tennistrainer. Sein Team: die Herren von Grün-Weiß Geldern. Das Besondere: Der Großteil der Spieler hat erst vor Kurzem mit dem Tennisspielen angefangen und seine erste Sommer-Saison gespielt. Und direkt was für eine: Als Neulinge gelang ihnen auf Anhieb der Aufstieg in die nächsthöhere Klasse.

Die Anfänge des Teams liegen im November des Vorjahres. Schlebusch, der bereits seit vielen Jahren bei Grün-Weiß Geldern Tennis spielt, wurde von einigen Freunden gefragt, ob sie mal mit zum Training kommen könnten. Aus einem Mal wurden mehrere Male. Und auf einmal wurden es immer mehr, die Gefallen am Tennissport gefunden hatten. Sportlich waren viele ohnehin schon. Mit Gianluca Antoniazzi, Sebastian und Tobias Thomas, Frank Stenmans, Daniel Voß und Philip Schlebusch spielen beziehungsweise haben sechs der Teammitglieder auch schon zusammen bei Grün-Weiß Vernum Fußball gespielt.

Eine Szene während des Trainings: Sebastian Thomas (l.) kurz nachdem er den Ball übers Netz geschlagen hat, sein Teampartner Frank Stenmans schaut zu. Foto: Adrian Terhorst

Info Die Abschlusstabelle der Herren-Kreisklasse 1. GW Geldern 5:0-Punkte/38:7 Matchpunkte 2. Rinderner TC II 4:1/26:19 3. BW Issum II 3:2/28:17 4. TC Wachtendonk 2:3/23:22



5. TC Kalkar II 0:4/9:27 6. BW Kevelaer 0:4/2:34

„Die Jungs waren so heiß, dass sie sich schnell dazu entschlossen hatten, sich bei Grün-Weiß Geldern anzumelden, um in der Sommersaison eine Mannschaft in der offenen Altersklasse zu gründen“, sagt Schlebusch. Beim Verein um Sportwart Marc Giavarra stieß ihre Idee direkt auf Gegenliebe. Denn es gab kein Herren-Team mehr in dem Gelderner Tennisverein, das in der offenen Klasse startete.

Die Frage nach dem Trainer war ebenfalls schnell geklärt. Da Schlebusch der erfahrenste Spieler war, war schnell klar, dass er auch als Trainer fungieren würde. So bildete sich letztlich eine Mannschaft aus Neulingen und ein paar Erfahrenern. Denn neben Schlebusch stießen von Grün-Weiß noch Philipp Elspaß, Vincent Vervoorst, Tim Appel und Lasse Kohl dazu, die sich darüber freuten, dass in ihrem Verein im Sommer wieder eine Herren-Mannschaft an den Start gehen würde. Auch wenn sie ganz unten in der Kreisklasse beginnen musste.

Daniel Voß ist konzentriert bei der Sache und wartet auf den Ball. Foto: Adrian Terhorst

Am 3. Mai war es schließlich so weit. Das erste Meisterschaftsspiel stand an. Der Gegner: Blau-Weiß Issum II. „Man hat den Jungs schon angemerkt, wie nervös sie waren“, sagt Schlebusch. „Wir wussten ja noch nicht, wo unsere Reise hingeht und wie stark wir für die Liga sind.“ Doch die Sorgen waren unbegründet. Nach ausgeglichenen und spannenden Einzeln (3:3) entschied Geldern alle Doppel für sich. So hieß es am Ende 6:3, der erste Saisonsieg war perfekt. „Im Nachhinein haben wir sogar direkt gegen den stärksten Gegner gespielt“, sagt der GW-Trainer. Denn was er zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste: Die restlichen Spiele würde seine Mannschaft alle viel deutlicher gewinnen: 8:1 gegen Kalkar II, 9:0 gegen Kevelaer und 8:1 gegen Wachtendonk. So ging es am letzten Spieltag gegen Rindern um die Meisterschaft. „Dementsprechend motiviert gingen wir das Match an“, sagt Schlebusch. Ein weiteres Mal wurde es am Ende deutlich: 5:1 führte Geldern nach den Einzeln, 7:2 war der Endstand. Damit stand fest: Das Team hat den Aufstieg in die Kreisliga geschafft.

Bemerkenswert: In der gesamten Saison haben die Gelderner nur ein Doppel abgegeben. So entstand auch der teaminterne Spitzname der Mannschaft: „die Doppel-Maschinen“.

Überrascht ist Schlebusch von den schnellen Fortschritten seiner Spieler. „Der Verlauf der Saison hat mich mächtig stolz gemacht, und die Entwicklung lässt auf noch viel mehr hoffen“, sagt der 31-Jährige, der vor allem den Teamgeist als große Stärke des Teams nennt.

Weil sich bereits weitere Zugänge angekündigt haben, planen die Grün-Weißen sogar schon, in der kommenden Sommer-Saison eine zweite Mannschaft zu melden (Herren 30). Erst einmal steht aber die erste Winter-Saison an.