Vereine und Verbände : Fit ins neue Jahr: Von Aerobic bis Zumba

Geldern / Kreis (RP) Das Sportbildungswerk Kleve hat jetzt seinen Sportplan für das erste Halbjahr 2020 vorgelegt. Das Angebot umfasst mehrtägige Sportreisen und über 200 Sportkurse. In Geldern werden alle Kurse inzwischen zentral angeboten.

„Dein Sporthaus“ (Pariser Bahn 7, neben der Turnhalle an der Landwehr) ist die neue Stätte für Sportkurse in den Bereichen Fitness, Entspannung und Rehasport. Neu im Programm sind beispielsweise Rehasport „Neurologie“, „Mama Workout“, „Fit ins Wochenende“ sowie „Body & Mind-Fitness“. Außerdem sind in Kevelaer, Straelen, Goch, Uedem, Bedburg-Hau, Kleve und Emmerich eine Vielzahl von Sportkursen geplant. Die Themenpalette reicht von Fitness-Cocktail, Step-Aerobic, Aqua-Fitness, BOP, Rückenschule, Bodyfitness, Pilates, Yoga, Zumba, Badminton, Nordic Walking und Tennis bis zu speziellen Kursen für Eltern und Kind und Senioren.

Für Interessenten, die den Übungsleiterschein erwerben möchten, bietet das Sportbildungswerk einen entsprechenden Lehrgang in Geldern an. Ebenso haben Übungsleitungen die Möglichkeit, ihre Lizenz in einer Vielzahl von Fortbildungen zu verlängern. Da die Teilnehmerzahl in vielen Kursen und Lehrgängen begrenzt ist, empfiehlt es sich, den Bildungsplan möglichst schnell in der Geschäftsstelle des Kreissportbundes Kleve (Tel. 02831-9283020), E-Mail: m.kempkes@ksb-kleve.de anzufordern. Das komplette Programm lässt auch online unter www.sportbildungswerk-kleve.de durchstöbern.