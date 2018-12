Vereine und Verbände : Jogging-Kursus für Anfänger startet in Veert

Gelderland (RP) Ein Tipp für alle, die im neuen Jahr ihre guten Vorsätze in die Tat umsetzen möchten: Das Sportbildungswerk bietet ab Sonntag, 6. Januar, in Veert einen Joggingkursus für Einsteiger und wenig Fortgeschrittene an.

Jogging ist anerkanntermaßen die einfachste und zugleich gesündeste Form, Herz, Kreislauf und Muskulatur zu festigen. Wichtig ist allerdings, dass man regelmäßig läuft, wobei das Lebensalter keine Rolle spielt. So haben medizinische Untersuchungen ergeben, dass regelmäßiges Dauerlaufen den körperlichen Alterungsprozess nicht nur verlangsamt, sondern selbst bei älteren Aktiven unter anderen den Kreislauf deutlich ankurbelt. Einzige Voraussetzung: Die Teilnehmer sollten in der Lage sein, ihren Puls zu messen.