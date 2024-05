Erfahrener Spieler berät den Verein In Geldern erlebt Schach einen wahren Boom

Geldern · Ulrich Geilmann verstärkt den SC Geldern seit diesem Jahr mit seinem Fachwissen. Der 61-Jährige war hochrangiger Funktionär der Bundesliga und hat viele Ideen entwickelt. Das kommt bei der Jugend gut an. Was eine Netxflix-Serie damit zu tun hat und was 2024 alles geplant ist.

17.05.2024 , 13:58 Uhr

Ulrich Geilmann setzt seine Gegner nun beim Gelderner Schachclub Schachmatt. Foto: Heinz Spütz

Von Heinz Spütz