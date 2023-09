Fußball-Bezirksliga 1:5 gegen DJK Twisteden: TSV Wa.-Wa. bleibt im freien Fall

Wenigstens steckte der TSV Wa.-Wa. trotz des deutlichen Rückstandes nicht auf, machte noch einmal Druck und drängte die Gäste in die Defensive. Es reichte für den Gastgeber allerdings nur noch zum Ehrentreffer. In der 82. Minute verwandelte Marco Härtner, der nach einer Stunde ins Spiel gekommen war, einen Foulelfmeter. Der Twistedener Nachwuchsspieler Jos Czeranka stellte sechs Minuten später mit dem Treffer zum 5:1 den alten Abstand wieder her. Twistedens Trainer Marcel te Nyenhuis zeigte sich nach dem Abpfiff sichtlich erleichtert. „Ich bin natürlich sehr zufrieden mit der Leistung und dem Ergebnis und hoffe, dass wir jetzt schnell wieder in die Spur finden.