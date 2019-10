Reitsport : „Graf von Schmettow“ Weeze zeigt ein Herz für Nachwuchsreiter

Weeze (sder) Die Vorbereitungen für das Jugendreit- und Springturnier des RV „Graf von Schmettow“ Weeze sind fast abgeschlossen. Alle Prüfungen und Helfer sind eingeteilt. Eigentlich fehlen nur noch die Turnierreiter, um für eine sportlich erfolgreiche und für die Zuschauer sicherlich interessante Pferdesportveranstaltung zu sorgen.

Dabei ist dieses Hallenturnier ein ganz besonderes. Denn vor zehn Jahren weihte der Verein nach knapp vier Jahren Bauzeit seine Reit­anlage auf Vorselaer ein. Unzählige Stunden hatten die Mitglieder in Eigenleistung seit dem Spatenstich am 5. November 2005 auf der Baustelle verbracht. Daran soll am 15. November im Rahmen einer Feier noch einmal erinnert werden – Fotos und Film inklusive.

Doch zuvor engagieren sich die Weezer Reiter um ihren Vorsitzenden Bastiaan Thijs noch einmal für den Nachwuchs, der am Samstag und Sonntag die Hallensaison eröffnet. Talente aus den Kreisen Kleve, Viersen und Wesel werden am Vorselaerer Weg 2 erwartet. Dabei ist die Grundidee erhalten geblieben: Ein Wochenende nur für Kinder und Jugendliche, die in familiärer Atmosphäre Turnierluft schnuppern sollen. „An beiden Tagen beginnen morgens die Dressurreiter“, sagt Monika Peters, Sprecherin des Gastgebers. Bewusst wird an beiden Tagen Zeit für eine Mittagspause eingeplant, da die Teilnehmer und Eltern nicht gestresst von einer Prüfung zur nächsten hetzen, sondern auch Gelegenheit zum Kennenlernen oder Wiedersehen mit anderen Reiterfamilien haben sollen.