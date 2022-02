Handball-Bundesliga der A-Juniorinnen : A-Juniorinnen des TV Aldekerk stehen im Viertelfinale

Der TV Aldekerk – hier Tine Hinz – trifft im Viertelfinale auf den Frankfurter HC aus Brandenburg. Foto: Norbert Prümen

Kerken Trotz einer 19:24-Niederlage in Buxtehude hat der Nachwuchs des TV Aldekerk sein Ziel erreicht und steht im Kampf um die Deutsche Meisterschaft in der Runde der letzten Acht.

Das um 23 Treffer deutlich bessere Torverhältnis gegenüber dem punktgleichen Rivalen HTV Hemer hat erwartungsgemäß den Ausschlag gegeben. Die A-Juniorinnen des TV Aldekerk mussten sich zwar am Sonntag im letzten Zwischenrunden-Spiel der Handball-Bundesliga beim souveränen Gruppensieger Buxtehuder SV mit 19:24 (8:13) geschlagen geben. Dennoch hat sich die Mannschaft um Trainer René Baude, die in den Spielen zuvor Borussia Dortmund mit 32:20 geschlagen und sich 27:27 von Hemer getrennt hatte, als Gruppenzweiter für das Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Das stand im Grunde genommen bereits fest, nachdem Hemer am Samstag Schlusslicht Dortmund „nur“ mit 35:30 besiegt hatte. Der ATV hätte sich in Niedersachsen eine Niederlage mit 27 Toren Differenz leisten dürfen – da konnte einfach nichts mehr passieren.

Obwohl Leistungsträgerin Minke van Katwijk verletzt fehlte und Pam Korsten nur Siebenmeter werfen konnte, zeigten die Grün-Weißen eine Klasseleistung. „Wir haben uns das Viertelfinale redlich verdient“, sagte Baude. Insbesondere in der Defensive lieferte der ATV eine willensstarke Vorstellung und hielt den Rückstand von Beginn an in Grenzen.

„Nach einer Niederlage freut man sich zwar nicht ausgelassen. Aber zu Saisonbeginn war nicht absehbar, dass wir tatsächlich das Viertelfinale erreichen“, so Baude. In der Runde der letzten Acht bekommen es die Grün-Weißen in Hin- und Rückspiel mit dem Frankfurter HC aus Brandenburg zu tun. Die Spiele müssen bis Ende April absolviert werden.