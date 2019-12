Handball : Handball-Talente aus Straelen sind eine Klasse für sich

Straelen C-Junioren-Oberliga: 18:0-Punkte und 297:187-Tore.

Im aufgebauten Angriff sind es individuelle Stärken und das Zusammenspiel am Kreis, die zum Tragen kommen. In den letzten Wochen kam der SVS-Express dann so richtig ins Rollen. 36:21 gegen Voerde, 35:15 in Vohwinkel und 35:22 im Derby gegen den TV Lobberich sind Zeugnisse der momentanen Straelener Dominanz.