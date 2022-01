Schwimmen : Zum Abschluss hagelte es noch einmal Bestzeiten und Medaillen

Geldern Der Nachwuchs der Jahrgänge 2012 und 2013 des Schwimm-Clubs Delphin Geldern krönte ein erfolgreiches Wettkampfjahr mit guten Leistungen in Mönchengladbach.

„Trotz der anstrengenden Wettkämpfe in den vergangenen Wochen ist die Begeisterung ungebrochen. 15 unserer 18 Kinder in dieser Altersklasse wollten in Rheindahlen an den Start gehen“, sagte Trainer Jörg Löcker. Erneut machten die Gelderner Mädchen und Jungen mit beeindruckenden Leistungen auf sich aufmerksam. Bei 58 Starts sprangen 46 Bestzeiten und 26 Podestplätze heraus. Gleich in 14 Wettbewerben ging der Sieg an den SC Delphin Geldern. In überragender Form präsentierten sich erneut die achtjährige Amelie Nzounpe (fünf Siege) und die neunjährige Emma Klaessen (drei Siege). Niklas Wilk (2), Johannes Paes (2), Nils Bauten und Melina Reis steuerten die weiteren Goldmedaillen bei.