Insolvenzfall SV Straelen Der SV Straelen hat eine Zukunft

Der SV Straelen kickte einige Jahre in der Vierten Liga und sonnte sich im Hochgefühl, Traditionsklubs wie Rot-Weiss Essen, Alemannia Aachen, Rot-Weiß Oberhausen, Preußen Münster oder den Wuppertaler SV an der Römerstraße begrüßen zu dürfen. Eine Razzia brachte 2020 ans Tageslicht, dass beim Ausflug in den Grenzbereich des Profifußballs offenbar nicht immer alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Satte 862.000 Euro sollen den Sozialkassen vorenthalten worden sein – mit dem Vorwurf wird sich die Wirtschafts-Strafkammer des Landgerichtes Kleve beschäftigen. Als Hauptverantwortlicher gilt Hermann Tecklenburg. Doch dessen Bauunternehmung ist pleite, die Sorge ist groß, dass beim einstigen „Boss“ des SV Straelen nichts mehr zu holen ist. „Und in einem solchen Fall kann es tatsächlich passieren, dass der Gesamtverein in Haftung genommen wird, der wiederum selbstverständlich Summen in einer solchen Größenordnung nicht bezahlen kann“, sagt Dobiey.