Handball-Regionalliga : TV Aldekerk vor hohen Auswärtshürden

ATV-Spielmacher Tim Gentges (beim Wurf) ist zwar wieder ins Training eingestiegen, wird aber am Wochenende wahrscheinlich noch geschont. Foto: Heinz Spütz

Kerken Der Tabellendritte ist am Freitagabend beim ehemaligen Spitzenreiter BTB Aachen gefordert und tritt am Sonntag beim MTV Dinslaken an. Der niederländische Neuzugang Sjuul Rutten steht vor seiner Premiere.

In der Handball-Regionalliga zeichnet sich ein packender Dreikampf um den Titel und den damit verbundenen Aufstieg in die Dritte Liga ab. Aktuell hat interaktiv Handball aus Ratingen mit 26:4-Punkten die Nase in der Tabelle vorn, die wegen der Vielzahl von Corona-Spielabsagen ein verzerrtes Bild abgibt. Dahinter folgen der TV Korschenbroich (22:4) und der TV Aldekerk (19:3), der am Wochenende doppelt im Einsatz ist.

Am Freitagabend steht ab 20 Uhr zunächst das Duell jener beiden Mannschaften auf dem Programm, die von der Pandemie besonders hart betroffen sind. Gastgeber BTB Aachen und der TV Aldekerk haben bislang gerade einmal elf von insgesamt 17 angesetzten Spielen bestreiten können und damit jeweils noch reichlich Nachholbedarf.

Der Burtscheider Turnerbund erwischte einen furiosen Saisonstart und führte zwischenzeitlich die Tabelle an. Doch im neuen Jahr läuft bei den „Bandits“ aus Aachen noch nichts zusammen. Nach drei Niederlagen in Folge ist der BTB auf Rang acht zurückgefallen und hat mit der Titelvergabe nichts mehr zu tun.

Aber der TV Aldekerk ist gewarnt: Selbstverständlich hat der Gegner das Handballspielen nicht verlernt und wird mit seinen treuen Fans im Rücken alles daran setzen, um die Trendwende einzuleiten. Dennoch sind die Grün-Weißen fest gewillt, mit einem Sieg dem Spitzenduo auf den Fersen zu bleiben. „Wir fahren garantiert nicht nach Aachen, um gegen Mitternacht mit leeren Händen die Heimreise antreten zu müssen“, sagt ATV-Trainer Nils Wallrath.

Nach gerade einmal einem Tag Verschnaufpause stehen seine Jungs schon wieder auf dem Parkett. Am Sonntag beginnt bereits um 11.15 Uhr die Partie beim MTV Dinslaken. Auch in der Douvermann-Sporthalle muss sich der Tabellendritte auf ordentlich Gegenwind von den Rängen gefasst machen. Der Gegner hat sich nach der Trennung von Trainer Boris Lietz wieder stabilisiert und nähert sich nach schwachem Saisonstart dem gesicherten Mittelfeld.

Vor dem schweren Auswärts-Doppelpack dürfte es für den TV Aldekerk vor allem darauf ankommen, trotz der langen Unterbrechung möglichst schnell wieder seinen gewohnten Rhythmus zu finden. Das letzte Spiel datiert vom 5. Februar, als die Mannschaft mit bemerkenswerter Willensstärke den HC Gelpe/Strombach mit 29:26-Toren niederrang. „Wir wollen unsere hervorragende Ausgangsposition nicht verspielen. Deshalb habe ich der Mannschaft auch deutlich gesagt, dass ich die lange Pause nicht als Ausrede gelten lasse. Aber ich mache mir auch keine allzu großen Sorgen, weil die Stimmung sehr gut ist“, so Wallrath.

Nach wie vor muss der Tabellendritte auf zwei erfahrene Leistungsträger verzichten. „Marcel Görden wird noch länger ausfallen. Tim Gentges hat zwar wieder sporadisch mittrainiert und könnte einspringen, um anderen Spielern eine Verschnaufspause zu gönnen. Aber wahrscheinlich werde ich ihn noch schonen. Alle anderen sollten an Bord sein“, sagt der Trainer, der ab sofort eine weitere Alternative hat.