Das erste Spiel nach dem Absturz So hat sich der SV Straelen geschlagen

Fündig wird man schließlich in der Saison 1976/77, als unter Trainer Alfred Göller der Aufstieg von der damaligen Ersten Kreisklasse in die Bezirksklasse gelang. Bauunternehmer Hermann Tecklenburg zog damals schon die Fäden. Mit dem ersten Transfer der Vereinsgeschichte lockte er Karl-Heinz Schwesig vom SV Walbeck an die Römerstraße – der Libero hatte großen Anteil am Aufstieg. In den folgenden Jahren ging es stetig aufwärts, mit Trainer Hartmut Heidemann ging es erstmals hinauf bis in die Oberliga. Der SV Straelen mauserte sich zur ersten Adresse in Sachen Fußball im Kreis Kleve/Geldern.