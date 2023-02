Fußball-Regionalliga Ein Stammplatz mit etwas Verspätung

Info

Niederrheinpokal SV Straelen gegen Wuppertaler SV – so lautete in den vergangenen beiden Jahren das Endspiel. Am 29. Mai 2021 hatten die Grün-Gelben in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena mit 1:2 das Nachsehen. Damals wegen Corona vor leeren Rängen. Am 21. Mai 2022 glückte die Revanche. Vor 6.500 Zuschauern holte sich der SV Straelen mit einem 1:0 erstmals in der Vereinsgeschichte die Trophäe.



Das Hinspiel Das 1:2 im Stadion am Zoo gehörte zu einer ganzen Reihe von Begegnungen, in denen sich der SV Straelen unglücklich geschlagen geben musste. Marco Stiepermann, der vor drei Jahren noch in der Premier League für Norwich City gekickt hat, erzielte am 3. September Sekunden vor Schluss den Siegtreffer. Marco Cirillo, der in der Winterpause zum Vorletzten Wattenscheid 09 gewechselt ist, hatte zwischenzeitlich den Ausgleich erzielt.



Prognose Der Wuppertaler SV zählt zu den Straelener Lieblingsgegnern. Überraschung nicht ausgeschlossen – die lange Negativserie könnte ein Ende haben.