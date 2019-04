Fußball : Der SV Straelen darf nicht mehr verlieren

Ob Inka Grings, Trainerin des Fußball-Regionallisten SV Straelen, und „ihre Männer“ (v.l.: Masseur Marco van Hees, Torwart-Trainer Marcel Siepmann, Co-Trainer Khaled Daftari, Co-Trainer Stefan Post und Sportlicher Leiter Stephan Houben) in den letzten drei Spielen noch einmal jubeln dürfen, steht in den Sternen. Foto: Norbert Prümen (nop)

Straelen Fußball-Regionalliga: Der 2:1-Erfolg der SG Wattenscheid 09 im Revierderby bei Rot-Weiss Essen hat den Aufsteiger wieder auf einen Abstiegsplatz gestürzt. Drei Spiele vor Saisonende spricht einiges für die sofortige Oberliga-Rückkehr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Himmelberg

Brutal. Anders lässt sich der Abstiegskampf der Fußball-Regionalliga West in der laufenden Saison nicht umschreiben. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit werden diesmal 40 Punkte nicht zum Klassenerhalt reichen. Zumindest nicht mit einem solch grottenschlechten Torverhältnis, wie es der SV Straelen mit sich herumschleppt. Der Aufsteiger von der Römerstraße hatte am Samstag gerade erst das Ende einer monatelangen Negativserie gefeiert. Nach dem 2:0 gegen Alemannia Aachen – dem ersten Sieg der Grün-Gelben seit dem 8. Dezember – schien der Klassenerhalt bereits wieder in greifbarer Nähe.

Denkste. Da hatte der Neuling die Rechnung offenbar ohne die SG Wattenscheid 09 um ihren Sportlichen Leiter Peter Neururer gemacht. Der Verfolger entschied am Montagabend das Revierderby an der Essener Hafenstraße mit 2:1 für sich. Und stürzte damit den SV Straelen auf Abstiegsplatz 15. Dieser Rang wird am Saisonende den Gang in die Oberliga bedeuten. Denn: Wer Fortuna Köln und den Sportfreunden Lotte den Klassenerhalt in der Dritten Liga zutraut, der glaubt auch daran, dass ein Mann mit weißem Rauschebart am 24. Dezember Geschenke durch Schornsteine purzeln lässt.

Das Restprogramm Vieles spricht für einen Straelener Abstieg Die restlichen Aufgaben der drei Kandidaten auf Regionalliga-Platz 15: SG Wattenscheid 09 (Platz 13, 37 Punkte, 37:42-Tore). So., 5. Mai: SV Lippstadt (H)

Sa., 11. Mai: SC Verl (A) Sa., 18. Mai: SV Straelen (A) Bonner SC (Platz 14, 37 Punkte 38:45-Tore). Fr., 3. Mai: Wuppertaler SV (A) Sa., 11. Mai: Alemannia Aachen (A) Sa., 18. Mai: 1. FC Kaan-Marienborn (H) SV Straelen (Platz 15, 36 Punkte, 32:50-Tore). Sa., 4. Mai: Borussia Dortmund II (A) Sa., 11. Mai: Viktoria Köln (H)

Sa., 18. Mai: SG Wattenscheid 09 (A).

Deshalb kann für den SV Straelen drei Spiele vor Saisonende nur noch folgende Devise gelten: Verlieren verboten. Selbst ein Unentschieden am kommenden Samstag bei Borussia Dortmund II – an sich schon ein respektables Ergebnis im traditionsreichen Stadion Rote Erde – könnte viel zu wenig sein. Wegen der bereits erwähnten Tordifferenz (aktuell -18) reicht eine Punkteteilung in keinem Fall, um Abstiegsplatz 15 zu verlassen. Und bereits am 33. Spieltag könnte die Straelener Rückkehr in die Oberliga Niederrhein besiegelt werden, falls in Dortmund nicht der zweite Sieg in Folge gelingt. Von großer Bedeutung für die Grün-Gelben ist der Ausgang des nächsten Revierderbys. Am Samstag empfängt der Tabellenzweite Rot-Weiß Oberhausen den Namensvetter von der Essener Hafenstraße.

Falls die „Kleeblätter“ nicht gewinnen, ist das Rennen um die Meisterschaft gelaufen. Spitzenreiter Viktoria Köln käme dann am 11. Mai in Feier- und Gönnerlaune an die Römerstraße und würde wahrscheinlich mit angezogener Handbremse seinen Teil zur Rettung des SV Straelen beitragen. Wehe aber, wenn nicht. Wenn Viktoria Köln ausgerechnet in Straelen die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Dritte Liga perfekt machen kann, gibt’s vom ehemaligen Bundesliga-Torjäger Albert Bunjaku (zwölf Treffer für den 1. FC Nürnberg in der Saison 2009/’10) und seinen Kollegen ordentlich was auf die Nuss.

Und in diesem Fall könnte der SV Straelen mit den Planungen für die Oberliga beginnen. Denn die Mitkonkurrenten SG Wattenscheid 09 (wahrscheinlich schon am Sonntag gegen den SV Lippstadt) und Bonner SC (spätestens am letzten Spieltag gegen den Vorletzten 1. FC Kaan-Marienborn) werden die 40-Punkte-Marke noch knacken.