Sportpolitik : Fast sechs Millionen Euro für Sportvereine im Kreis Kleve

Geldern / Viele Sportvereine in Nordrhein-Westfalen dürfen sich über einen warmen Geldregen freuen. Die Landesregierung hat unlängst ein Förderprogramm mit dem klangvollen Titel „Moderne Sportstätte 2022“ auf die Beine gestellt.

Im Topf befinden sich satte 267 Millionen Euro, von denen exakt 5.702.470 Millionen Euro in den Kreis Kleve fließen. Die Initiative ist bei der Zielgruppe – sprich bei den unzähligen Sportlerinnen und Sportlern im Land – auf großen Anklang gestoßen. Weil das Geld erstmals ohne größere Umwege bei den Vereinen vor Ort landet, die am besten wissen, wo der Schuh drückt und Investitionsbedarf besteht. „Das Geld geht also direkt an die Geförderten. Das ist eine glückliche Situation, die wir so noch nie gehabt haben“, sagt Lutz Stermann, Vorsitzender des Kreissportbundes. Er steht den Vereinen im Kreisgebiet nicht nur mit Rat und Tat, sondern gegebenenfalls auch als Vermittler zur Seite. Denn klar ist: Selbstverständlich wollen viele Vereine ein Stück vom Kuchen abhaben und haben zum Teil auch schon entsprechende Anträge gestellt. Jetzt geht’s um die gerechte Verteilung. Und da kommen die jeweiligen Stadt- und Gemeindesportverbände sowie der Kreissportbund als Dachorganisation ins Spiel.