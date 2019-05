Tennis : Einfach zu kalt für schnelles Tennis: TC Issum verliert zum Saisonauftakt

Frank van den Heuvel fegte seinen Gegner vom Platz. Foto: Stefan Mülders

ISSUM Erste Tennis-Verbandsliga der Herren 40: ETB Schwarz-Weiß Essen – Blau-Weiß Issum 6:3 (4:2). Noch stärker als im Vorfeld ohnehin schon erwartet traten die Gastgeber für Issums Tennis-Herren 40 am ersten Spieltag auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Mülders

Schon nach den Einzeln führten die Essener mit 4:2, was die Gäste in den Doppeln – auch verletzungsbedingt – nicht mehr aufholen konnten.

In Runde eins legte Frank van den Heuvel für die Issumer ordentlich los. Der Niederländer zeigte eine hervorragende Leistung und fegte seinen Gegner, in der Leistungsklasse eigentlich ebenbürtig, mit 6:0, 6:0 vom Platz. Anders herum lief es allerdings für Markus Sabbagh, der trotz guten Auftritts chan cenlos war (0:6, 0:6). Auch Mario Schlabbers hatte das Nachsehen. Er schlug sich im ersten Satz noch gut, musste sich am Ende aber in zwei Sätzen (3:6, 0:6) geschlagen geben.

Neuzugang Toon Morselt erlebte in seinem ersten Spiel für die Blau-Weißen keinen guten Tag. Ein starker Gegner und das Wetter machten ihm zu schaffen und er musste mit 0:6, 0:6 abdanken. „Eigentlich spielt Toon ein sehr schnelles Tennis, aber das kühle Wetter war dafür nicht gut“, sagte Mannschaftsführer Arndt van Huet, der wegen einer Verletzung am ersten Spieltag noch nicht ins Geschehen eingreifen konnte. Blieben noch die beiden Hunsmann-Brüder, um den Ausgleich in den Einzeln doch noch herzustellen. Während Thomas in einem zumindest im ersten Satz sehr hart umkämpften Match mit 7:6, 6:3 die Oberhand behielt, kämpfte Mathias nicht nur mit dem Gegner, sondern auch mit seinem Rücken. Im Spielverlauf wurden die Beschwerden immer stärker – schließlich musste er in drei Sätzen (6:4, 2:6, 4:10) den Platz als Verlierer verlassen.