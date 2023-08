Fußball-Kreisliga A Mirco van Bergen liefert eine Galavorstellung für den TSV Nieukerk ab

Sportfreunde Broekhuysen II - Viktoria Winnekendonk 0:4 (0:2) In einem einseitigen Spiel schaffte die Viktoria einen ungefährdeten Sieg. Bereits nach vier Minuten erzielte Torben Schellenberg per Elfmeter die Führung. Mike Berns (16.), Torben Schellenberg (76.) und Luca Hamaekers (90.+3) stellten den Endstand her. Die Sportfreunde verschossen beim Stand von 0:3 einen Elfmeter. „Das war ein verdienter Sieg“, sagte Viktoria-Trainer Sven Kleuskens.