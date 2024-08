Bogenschützin Kroppen weint Freudentränen „Die Silbermedaille kann Michelle keiner mehr nehmen“

Nach dem spannenden Duell mit der krönenden Silbermedaille ging es am Samstag für Michelle Kroppen gleich weiter. Sie stand im Achtelfinale des Einzelturniers. Bei den Qualifikationen hatte sich die 28-Jährige, die in Kevelaer geboren ist und mittlerweile in Berlin lebt, einen hervorragenden siebten Platz heausgeschossen. Im Achtelfinale trat sie gegen Deepika Kumari aus Indien an. Wie schon in den vorherigen Wettbewerben wurde es sehr, sehr spannend. Den ersten Satz konnte die Inderin für sich entscheiden. Im zweiten Satz gab es eine Punktegleichheit. Der dritte Satz ging erneut an Kumari. Beide eröffneten diesen Satz mit einer sieben und steigerten sich dann. Satz vier ging an Michelle Kroppen mit 9:10:10. Der fünfte Satz war der entscheidende. Michelle Kroppen startete mit einer 9, die Gegnerin mit einer 8. Am Ende kamen beide auf 27 Ringe und die Schützin aus Indien konnte mit 6:4 ins Viertelfinale weiterziehen.