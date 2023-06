Härter geht’s nicht Der Höllenritt am Ende der Welt

Schon der Name des Wettbewerbs lässt nichts Gutes erahnen. „Worlds End Ultramarathon – Run, there’s no tomorrow“ – das ist nur etwas für ganz harte Kerle. Laufen am Ende der Welt, und dann auch noch so, als ob es kein Morgen gibt. Die meisten Menschen dürften die Augenbraue hochziehen und es sich auf dem Sofa oder im Biergarten gemütlich machen. Erst recht bei der Lektüre der Ausschreibung. In dieser stehen folgende Warnhinweise: Felsenfelder, enges und unebenes Gelände, steile Anstiege und Klippenpfade über fließendes Wasser.