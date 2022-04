Fußball-Kreisliga A : Mit Michael Foehde in die Bezirksliga

Trainer Michael Foehde möchte den SV Sevelen in den nächsten Wochen zurück in die Bezirksliga führen. Foto: Heinz Spütz

Issum Fußball-Kreisliga A: SV Sevelen setzt unter Regie des neuen Trainers zum erfolgreichen Endspurt an. Die Mannschaft führt zurzeit die Tabelle der Aufstiegsrunde an.

Der SV Sevelen kann endlich seinen neuen Trainer präsentieren. Michael „Micky“ Foehde wird künftig am Koetherdyck die Fäden ziehen. Er beerbt Gunnar Gierschner, der von 2018 bis 2021 den ambitionierten Fußball-A-Ligisten trainierte. In den vergangenen Monaten hatten Fußball-Obmann Ronny Czadzeck und Co-Trainer Heiko Kuhlmann die Mannschaft interimshalber betreut.

Nun soll unter Neutrainer Foeh­de die langersehnte Rückkehr in die Bezirksliga gelingen. Der SV Sevelen führt zurzeit mit 25 Punkten die Meisterrunde der Kreisliga A Kleve/Geldern an und darf sich folglich gute Chancen ausrechnen. Die Stimmung im Hexendorf ist bestens. So gut sogar, dass Micky Foehde angesprochen auf die Aufstiegsambitionen des SVS zunächst mit ironischem Understatement antwortet: „Machen wir uns nichts vor: Der Blick auf die Tabelle lässt den Verdacht zu, aufsteigen zu können. Natürlich wollen wir das. Wir wollen in der nächsten Saison Bezirksliga spielen.“