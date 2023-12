Fußball-Talent aus dem Kreis Kleve/Geldern Mia Giesen stürmt für Borussia Mönchengladbach und das Nationalteam

Mit drei Jahren lief sie erstmals auf dem Rasen am Koetherdyck dem Ball hinterher und war noch etwas wacklig auf den Beinen. Elf Jahre später ist sie Nationalspielerin – so schnell kann’s manchmal gehen. Bei ihrem Heimatverein SV Sevelen hatte man früh erkannt, dass Mia Giesen zu einer hochtalentierten Fußballerin heranwächst. Den vorläufigen Höhepunkt ihrer sportlichen Laufbahn hat sie gerade erlebt. Mit der deutschen Nationalmannschaft der U-15-Juniorinnen reiste die 14-Jährige im November zum UEFA-Entwicklungsturnier nach Portugal. Bei den Erfolgen über Portugal (11:1), Spanien (1:0) und Island (4:1) kam die schnelle Angreiferin in allen Spielen zum Einsatz.