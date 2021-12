Fußball-Landesliga : Erster Auswärts-Dreier im letzten Anlauf

Wachtendonk Fußball-Landesligist TSV Wachtendonk-Wankum verbessert sich mit 3:1 beim VfL Rhede auf Rang sechs. Torjäger Markus Müller erzielt alle Treffer für die Gäste.

„Meine Mannschaft hat nahtlos an die gute Leistung vom vergangenen Sonntag gegen den PSV Wesel angeknüpft und das Angriffspressing wieder gut umgesetzt“, lobte Contrino sein Team nach dem Abpfiff. Markus Müller, der einmal mehr seine Torjägerqualitäten unter Beweis stellte und alle drei Treffer erzielte, markierte nach einer halben Stunde das zu diesem Zeitpunkt längst fällige 1:0. Bereits nach zwei Minuten hatte der Ex-Profi nach einer Ecke den Rheder Torhüter Rene Konst erstmals mit einem Kopfball aus kurzer Distanz auf die Probe gestellt. Kurz darauf die nächste Müller-Chance, als ein Verteidiger des Gastgebers den Ball so gerade noch von der Linie kratzte. Aber auch Pascal Gubala, von Benjamin Dolle auf die Reise geschickt, vergab frei stehend eine weitere klare Möglichkeit. Ebenso wie Gerrit van Dinther, der aus fünf Metern scheiterte. So blieb’s beim 0:1 zur Pause – ein aus Rheder Sicht sehr schmeichelhaftes Resultat. „Wir hätten eigentlich schon zur Pause den Deckel draufmachen können. Aber das war auch das einzige Manko in diesem Spiel“, sagte Contrino.