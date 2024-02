Talentförderung Athletik-Unterricht für Nachwuchskicker

Info

Das Angebot Das Athletik-Training für Kinder und Jugendliche mit Marith Müller-Prießen bereichert die Palette einer ganzen Reihe von Kursen in Sachen Fitness und Gesundheit.



Ort Der Krügerhof befindet sich am Voetsdyck 3 in Straelen



Telefon 02834 4438050



E-Mail info@krueger-hof.de