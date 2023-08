Leichtathletik Läuferinnen des TSV Weeze mit guten Medaillen-Chancen

Das Wohnzimmer von Marianne Spronk gleicht zwar schon einer funkelnden Schatzkammer. Die Läuferin des TSV Weeze hat in den vergangenen Jahrzehnten so viele Titel, Medaillen und Pokale gewonnen, dass sie selbst schon fast den Überblick verloren hat. Doch der Ehrgeiz ist ungebrochen. Aktuell bereitet sich die Weezerin, die in diesem Jahr erstmals in der Altersklasse W 75 startet, auf die Deutsche Meisterschaft im 10.000-Meter-Straßenlauf vor, die am Sonntag, 10. September, in Bad Liebenzell im Schwarzwald auf dem Programm steht. Und die Titelsammlerin vom Niederrhein, die in der Vergangenheit unter anderen die Berglauf-Weltmeisterschaft gewonnen hat, zählt selbstverständlich zum engsten Favoritenkreis. „Natürlich sollte man die Erwartungen nie zu hoch schrauben. Doch ich rechne mir gute Chancen auf die Goldmedaille aus“, sagt Spronk.