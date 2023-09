Leichtathletik Die Titelsammlerin vom TSV Weeze

Zählen kann sie ihre Deutschen Meistertitel inzwischen schon nicht mehr. „Ich kann es nicht genau sagen. Es sind jedenfalls eine ganze Menge“, sagte Marianne Spronk. Am Sonntag ist für die ausgesprochen erfolgreiche Sportlerin des TSV Weeze ein weiterer hinzugekommen. Und zwar einer der besonderen Art, an den sie sich garantiert noch lange erinnern wird. Bei sengender Hitze entschied die Titelsammlerin den Zehn-Kilometer-Straßenlauf in Bad Liebenzell in 57,54 Minuten für sich. „Ich habe noch nie während eines Laufs entlang der Strecke zu so vielen Schwämmen gegriffen“, so Spronk.