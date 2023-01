Fußball-Bezirksliga Marcel te Nyenhuis kommt nach Hause

„Ich hatte in Twisteden sehr, sehr schöne Jahre als Spieler. Wir sind von der Kreisliga B bis in die Bezirksliga aufgestiegen. Die Zeit hat mich sehr geprägt. Als das Angebot kam, konnte ich es einfach nicht ausschlagen. Nun fühlt es sich an wie nach Hause kommen“, sagt te Nyenhuis. Bei der DJK wird er seine ersten Schritte im Seniorenfußball gehen. „Für Außenstehende mag diese Besetzung vielleicht mutig erscheinen. Gerade deshalb bin ich sehr dankbar, dass man in Twisteden so ein Vertrauen in mich setzt“, sagt te Nyenhuis.