Sportpolitik : Neuer Netzwerker für die Gelderner Sportvereine

Marc Schlischka heißt der neue Mitarbeiter der Stadt Geldern, der die Strukturen des Stadtsportverbandes in Geldern in den nächsten Jahren professionalisieren soll. Der 28-Jährige, der gebürtig aus Düsseldorf stammt, aber schon seit einigen Jahren am Niederrhein zuhause ist, stellte sich nun im Sportausschuss den Ausschuss-Mitgliedern vor.