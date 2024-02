Fußball-Kreisliga A Marc Kersjes setzt die Aufbauarbeit beim FC Aldekerk fort

Für den direkten Wiederaufstieg dürfte es zwar nicht reichen – dafür tritt das Spitzenduo Alemannia Pfalzdorf und Viktoria Winnekendonk in der Kreisliga A Kleve/Geldern ganz einfach zu dominant auf. Doch mit dem Thema Meisterschaft hatte sich der Verein von vorneherein nicht beschäftigt. Rund um die Landwehr-Arena steht der Neuaufbau im Vordergrund. Und dieser wird von Marc Kersjes in der kommenden Spielzeit fortgesetzt – beide Seiten haben sich in der Winterpause auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt. „Wir haben ein entspanntes Gespräch geführt. Ich fühle mich sehr wohl in Aldekerk, wir haben einen guten Teamgeist und die Zusammenarbeit mit der Mannschaft und dem Verein macht sehr viel Spaß. Alle Beteiligten sind zufrieden“, sagt Kersjes.