Fußball : Terhorst schießt Tor des Tages nach wenigen Sekunden

Johannes Terhorst (am Ball) erzielte schon in der ersten Minute den entscheidenden Treffer für Grün-Weiß Vernum. Foto: Norbert Prümen

Kreis Kleve Fußball-Kreisliga A, Gruppe 2: GW Vernum schlägt SC Auwel-Holt mit 1:0. Corona-Fall: Mannschaft des SV Veert befindet sich bis Sonntag in Quarantäne.

Keine Minute war vergangen, da lag der Ball auch schon im Netz. In der Fußball-Kreisliga A, Gruppe zwei, brachte Johannes Terhorst Grün-Weiß Vernum gegen den SC Auwel-Holt bereits nach wenigen Sekunden in Führung – es sollte sich um den einzigen Treffer im Nachbarschaftsduell handeln. In der Folge ging der Gastgeber sehr leichtfertig mit seinen Chancen um und verpasste so die Möglichkeit, den Vorsprung auszubauen. „Unser Sieg ist hochverdient“, sagte Vernums Co-Trainer Simon Eckl, der den verhinderten Sascha Heigl vertrat. Der Holter Coach Carsten Schaap haderte mit dem „blutleeren“ Auftritt seines Teams. „Vernum hat uns über 90 Minuten am Leben gehalten. Wir hätten sieben oder acht Stück kassieren müssen. Nicht einmal in den letzten fünf Minuten sind wir gefährlich geworden.“