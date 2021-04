SVS-Torhüter loben den 58-Jährigen für seine Arbeit : „Manni“ Gloger macht den SV Straelen noch professioneller

Straelen Seit 200 Tagen ist der 58-Jährige Torwarttrainer beim Fußball-Regionalligisten SV Straelen. Bei vielen namhaften Klubs hat er zuvor schon die Richtung vorgegeben. An diesem Samstag wird er im Spiel bei den Sportfreunden Lotte wieder mitfiebern.

„Ach komm“, sagt Manfred „Manni“ Gloger zu Beginn des Gesprächs. „Lass uns hier nicht über die alten Zeiten reden. Reden wir lieber über das hier und den SV Straelen.“ Doch so ganz ohne einen Rückblick geht es bei so einem erfolgreichen Profi-Torwarttrainer nun wirklich nicht. Denn seit gut 20 Jahren ist der in Kevelaer aufgewachsene Ex-Keeper in den höchsten Fußball-Ligen unterwegs. Gloger hat schon in vielen deutschen Stadien auf der Trainerbank gesessen. Er zählt auf: drei Jahre in der Bundesliga, zehn Jahre in der Zweiten Liga, zwei Jahre in der Dritten und zwei Jahre in der Vierten Liga und zu Beginn seiner Laufbahn vier Jahre in der Junioren-Bundesliga. Seine Arbeitgeber waren ausschließlich Traditionsvereine aus dem Westen: MSV Duisburg, Fortuna Düsseldorf, SG Wattenscheid 09, Arminia Bielefeld und KFC Uerdingen. Dabei hat er hat unter anderem mit Trainern wie Norbert Meier, Jürgen Kohler, Peter Neururer oder Stefan Krämer zusammengearbeitet und ist dreimal in die Bundesliga und einmal von der Vierten in die Dritte Liga aufgestiegen. Als aktiver Torwart stand Manni Gloger bis zu seinem 35. Lebensjahr für verschiedene hochklassige Vereine des hiesigen Fußball-Kreises, unter anderem auch beim SV Straelen, zwischen den Pfosten. Und beim SVS ist der 58-Jährige mittlerweile Torwart-Coach.