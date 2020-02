Handball : Sieg und Niederlagen für ATV-Nachwuchs

Aldekerk (CaB) Handball-Regionalliga der C-Juniorinnen: TV Aldekerk – SG Unterrath 45:15 (20:7). Schon vor der Partie gab es ein freudiges Wiedersehen mit alten Bekannten. Denn in Schiedsrichter Holger Gillmann und Gästetrainer Markus Pins kehrten zwei ehemalige Aldekerker Spieler in der Vogteihalle an ihre alte Wirkungsstätte zurück.

Freundschaftlich ging es auch weiter. Schon bald nach dem Anpfiff wurde die Aldekerker Überlegenheit deutlich. Der Tabellenletzte aus Düsseldorf mühte sich redlich, hatte aber nicht viel zu bestellen. „Wir konnten viel ausprobieren und haben uns etwas für die schweren Partien gegen Merkstein und Königsdorf eingespielt“, sagte ATV-Trainer Carsten Hilsemer. TV Aldekerk: Kistler – Hunzelder (12), König (11/2), Röskes (8), Ripkens (6), Mogar (6), Kuijs (2), Garbe, Ruoss, Fillgert.

Oberliga der C-Juniorinnen: TV Aldekerk II – TV Biefang 19:25 (11:12). Der kämpferische Einsatz der Gastgeberinnen wurde am Ende leider nicht belohnt. Gegen den Tabellenführer hielten die Grün-Weißen über weite Strecken der Partie hervorragend mit, ehe das Spiel in den letzten zehn Minuten kippte. Bis dahin war der ATV-Nachwuchs ein ebenbürtiger Gegner und bot dem Favoriten aus Oberhausen hartnäckig Paroli. „Am Ende ist uns ein bisschen die Puste ausgegangen“, sagte Trainer Carsten Hilsemer nach dem Abpfiff. „Meine Mannschaft hat eine gute Leistung gezeigt und nimmt eine positive Entwicklung. Am Ende ist die Niederlage etwas zu hoch ausgefallen.“ TV Aldekerk II: Brauers – Fillgert (6/1), Hermsteiner (4), Winterhoff (2), Steeger (2), Hilsemer (2/1), Ruoss (1), Dahlhausen (1), Savic (1) Christian, Besener, Hasselberg.

Oberliga der C-Junioren: Mettmann Sport – TV Aldekerk 36:15 (15:7). Beim Tabellendritten kassierten die Aldekerker eine dicke Packung. Schon vor der Abreise hatte Trainer Nico Theisejans ein schlechtes Gefühl, da die Mannschaft stark ersatzgeschwächt anreisen musste. „Wir hatten Spieler aus der C2 und der D-Jugend an Bord, die es ganz prima gemacht haben“, sagte er in der Rückschau. Gegen die körperlich übermächtige Mettmanner Mannschaft gerieten die Aldekerker jedoch schnell an ihre Grenzen. Nach dem 6:5 zogen die Hausherren davon und fuhren einen deutlichen Sieg ein.