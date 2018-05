Reitsport : M-Springen um den Preis der Gemeinde Weeze

Ist beim Höhepunkt auf dem Springplatz am Start: Lukas Wilmsen-Himmes vom RV Kranenburg. Foto: Gottfried Evers

Weeze Reitsport: Der RV Graf von Schmettow Weeze lädt zum zweitägigen Frühjahrsturnier auf die Anlage am Vorselaerer Weg ein.

Zu seinem großen Frühjahrsturnier lädt der Reiterverein Graf von Schmettow Weeze für Samstag und Sonntag, 12./13. Mai, auf die Reitanlage an den Vorselaerer Weg 2, gegenüber dem Sportzentrum, ein. "Reiter und Zuschauer können sich auf zwei Tage mit interessanten Ritten auf drei Plätzen freuen", ist sich Monika Peters vom gastgebenden Verein sicher.

Um 9 Uhr beginnt am Samstag, 12. Mai, in der Reithalle die Dressurpferdeprüfung der Klasse A. Zeitgleich startet auf dem großen Springplatz die Springpferdeprüfung auf gleichem Niveau für junge Pferde. "Der Dressuraußenplatz ist am ersten Turniertag komplett für die hohe Dressur reserviert. Hierbei werden ab 9 Uhr zwei M-Dressuren und ab 15 Uhr eine Dressur der schweren Klasse, dem St. Georg Spezial gezeigt", so Peters weiter.

Auf dem Springplatz folgt in verschiedenen Leistungsklassen ein Ritt dem anderen, so dass alle Starter des um 17 Uhr beginnenden Stafettenspringen der Klasse A sich "warmlaufen" können. Interessant zudem die um 14.45 Uhr beginnende Qualifikationsprüfung zur "Ponysportförderung Unterer Niederrhein".



In Weeze kann man entspannt die Ritte in der hohen Dressur genießen oder die Spannung in den Springen miterleben, wobei für Verpflegung gesorgt ist, heißt es seitens des Teams um Johannes Krebbers.

In der Reithalle beginnen die Dressuren am zweiten Tag um 9 Uhr und auch auf dem Springplatz starten die Reiter erwartungsvoll in den Tag, wobei sich am Nachmittag der Reiternachwuchs auf zwei Prüfungsplätze konzentriert. So dürfen die Einsteiger in den Springsport auf dem Sandplatz zeigen, wie sie ihre Ponys schon über 50 und 65 Zentimeter hohe Hindernisse lenken können.

Höhepunkt ist das abschließende M-Springen um den "Großen Preis der Gemeinde Weeze", das um 16.45 Uhr startet. Auch wird am Sonntag ab 11 Uhr "Elfi-Kutschenshuttle" stündlich Besucher vom Weezer Cyriakusplatz zum Turnierplatz fahren. Was die genaue Zeiteinteilung zum von Schmettow-Turnier betrifft, so kann diese im Internet unter www.reitverein-weeze.de abgerufen werden.

