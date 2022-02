Sportschießen : SSG Kevelaer freut sich auf das Bundesliga-Finale

Vorsitzender Lambert Janshen erklärt, dass im Vorfeld viel zu planen war. Besonders die Corona-Lage sorgte für zusätzliche Arbeit. Foto: Heinz Spütz

Kevelaer Am Wochenende kämpfen die Luftgewehr-Schützen in München um den Titel. Vereinsvorsitzender Lambert Janshen gibt einen Einblick über die Vorbereitungen, die getroffen werden müssen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heinz Spütz

Am kommenden Wochenende haben die Luftgewehr-Schützen der Schießsportgemeinschaft (SSG) Kevelaer die einmalige Chance, Schießsport-Geschichte zu schreiben und seit Bestehen der Bundesliga als erstes Team die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft zum dritten Mal in Folge zu gewinnen.

Lambert Janshen ist Vorsitzender der SSG und lässt unmittelbar vor Beginn des großen Finales einen Blick hinter die Kulissen zu. Dabei wird allzu deutlich, dass die Schützen trotz zahlreicher Erfolge auf nationalen und internationalen Bühnen eine von der öffentlichen Darstellung nahezu ausgeschlossene Randsportart betreiben und Amateure in ihrer reinsten Form sind.

Info Am Freitag startet die dreitägige Endrunde Termin Die 24. Endrunde um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Luftgewehrschützen findet vom 4. bis 6. Februar in München, genauer auf der Olympia-Schießanlage in Garching-Hochbrück, statt. Einen Livestream der DM-Endrunde gibt es unter www.sportdeutschland.de.

In den Jahren zuvor was es auf ausdrücklichen Wunsch der Mannschaft üblich, gemeinsam mit den Fans im vollen Reisebus zur Endrunde anzureisen. Das wird in diesem Jahr nicht mehr möglich sein, weil aufgrund der sehr strengen Corona-Hygienevorschriften in Bayern Zuschauer von der Veranstaltung ausgeschlossen sind. „Das trifft uns natürlich empfindlich ins Herz. Der Schießsport lebt von Emotionen auf den Rängen“, sagt der Vereinsboss. „Leider sind inklusive der kompletten Mannschaft nur elf Personen pro Verein zugelassen.“ Im Klartext bedeutet das für die SSG, dass nur fünf Schützen (Anna Janssen, Sergey Rikhter, Alexander Thomas, Franka Janssen, Jana Erstfeld), die Ersatzschützin Franziska Driessen, Trainer Simon Janssen und fünf Begleiter anwesend sein werden.

Am Freitagvormittag wird sich ein Teil der Mannschaft mit einem angemieteten Kleinbus, der von SSG-Trainer Simon Janssen gesteuert wird, in Richtung München begeben. Zum Regelwerk gehört es, dass pro Mannschaft ein ausländischer Schütze im Teamaufgebot stehen darf. Bei der SSG Kevelaer ist es der in Moskau lebende israelische Weltklasse-Schütze, Sergey Rikhter. „Aufgrund der Pandemie war es gar nicht so einfach, ihn nach München einfliegen zu lassen“, sagt der Vorsitzende. „Aber momentan sieht es so aus, dass er für uns an den Start gehen wird.“ Wenn der „Leitwolf der Truppe“ am Freitag in München gelandet ist, wird er dort durch Kevelaers Top-Schützin Anna Janssen in Empfang genommen, die seit Oktober in Weihenstephan Gartenbau studiert und nur einen Steinwurf vom Flughafen entfernt wohnt.

Die SSG-Mannschaft wird in einem kleinen Hotel, etwa zehn Autominuten vom Austragungsort entfernt, in Doppelzimmern mit Halbpension, wohnen. „Wir haben uns bewusst für ein kleines Hotel entschieden, damit wir so wenig Kontakt zu anderen Hotelgästen wie möglich haben. In einer Blase werden wir nicht leben können, aber man hat uns einen separaten Raum zugesagt, um dort die Mahlzeiten einnehmen zu könnten“, sagt Janshen. Für den Transfer vom Hotel zur Schießhalle ist wieder der Trainer mit seinem angemieteten Kleinbus zuständig.

Zu den Kosten ist zu erwähnen, dass der Verein für die Teilnahme an der Endrunde, die vom Deutschen Schützenbund als viertgrößter Sportverband in Deutschland ausgerichtet wird, nicht die kleinste finanzielle Unterstützung erhält. „Da muss ich unseren Unterstützern und Förderern ein großes Dankeschön aussprechen, ansonsten wäre diese Art von Veranstaltungen und die Teilnahme an den Bundesliga-Wettkämpfen unmöglich“, so Janshen.