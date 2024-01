Sportschießen Anna Janssen: Olympia rückt ein Stück näher

Anna Janssen hat auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Paris ein weiteres Etappenziel erreicht. Eine Woche nach dem letzten Bundesliga-Wettkampf mit der SSG Kevelaer stand Deutschlands aktuell beste Luftgewehr-Schützin schon wieder an der Schießlinie. Beim Grand Prix im slowenischen Ruse belegte die 22-Jährige den zweiten Platz und löste damit das Ticket zur Europameisterschaft, die am 24. Februar in Györ/Ungarn startet. Dort vergibt der Deutsche Schützenbund weitere Quotenplätze für Olympia. Falls „Gold-Anna“ dort einen Podestplatz erreicht oder im Idealfall sogar den Titel gewinnt, sollte dem Traum von Olympia nichts mehr im Wege stehen. Zuvor möchte sie mit ihrer Mannschaft Anfang Februar in Neu-Ulm nach Möglichkeit die Deutsche Meisterschaft zum fünften Mal in Folge nach Kevelaer holen.