Sportschießen: Luftgewehr-EM: Janshen holt Silber

Kevelaer (ütz) Bei der Junioren-Europameisterschaft der Luftgewehrschützen im kroatischen Osijek fehlten Anna Janshen von der Schieß-Sport-Gemeinschaft (SSG) Kevelaer am Ende die Winzigkeit von 0,2 Punkten, um ihren Titel erfolgreich zu verteidigen.

Alleine die Tatsache, dass Anna sich zum dritten Male in Folge für die Europameisterschaft qualifizieren konnte, ist schon eine Sensation an sich, eine Titelverteidigung wäre im Juniorensport ein Novum gewesen. Die junge Kevelaererin hat nach Gold im vergangenen Jahr nun eine Silbermedaille gewonnen und kein Gold verloren, wie es Vater Lambert Janshen überglücklich bewertete. Bereits 2017 gewann die 18-Jährige bei ihrer ersten Teilnahme Bronze in der Einzelwertung und hat nun ihren Medaillensatz bei ihrer letzten Teilnahme an einer Juniorinnen-EM komplett.